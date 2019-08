Rakshabandhan special : कुछ ऐसे रक्षाबंधन मना रहे हैं अमिताभ बच्चन, ट्वीट कर फैंस को दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

आज यानी की 15 अगस्त यानि स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) को पूरे देश में रक्षा बंधन (Raksha Bandhan 2018) मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन पर बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी खुशहाली की दुआ मांगती हैं वहीं भाई सारी जिंदगी उनकी रक्षा का वचन देते हैं। दोनों एक-दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और गिफ्ट भी देते हैं। सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे को बधाई देते रहे हैं। इसी बीच बॉलीवुड के बिग बी यानि अमिताभ बच्चन ने रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अपने फैंस और देशवासियों को बधाई दी है।

अमिताभ ने रक्षा बंधन की शुभकामनाएं देते हुए लिखा है कि रक्षाबंधन ! बहन का स्नेह, भाई की सुरक्षा- ये बंधन पवित्र , निरंतर , निश्चल। इस कैप्शन के साथ उन्होंने एक एक फोटो भी शेयर किया है। फोटो में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के साथ उनके दोनों बच्चे अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन नजर आ रहे हैं। अमिताभ द्वार शेयर की गई यह फोटो काफी पुरानी है। जिसमें अभिषेक और श्वेता का बच्चन दिखाई दे रहा है।

T 3258 - RakshaBandhan .. the love of the sister .. the protection of the brother .. the strong bond everlasting and sincere ..💞🙏

रक्षाबंधन ! बहन का स्नेह ; भाई की सुरक्षा ; ये बंधन पवित्र , निरंतर , निश्चल pic.twitter.com/7vpZqrrdX1