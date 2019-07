Kaun Banega Crorepati 11: इस तारीख से शुरू होगा KBC 11, Amitabh Bachchan जल्द शुरू करेंगे इसकी शूटिंग

Kaun Banega Crorepati 11: महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने घोषणा की कि उन्होंने शूजित सरकार की फिल्म ‘गुलाबो सिताबो’ की शूटिंग पूरी कर ली है और जल्द ही वह ‘कौन बनेगा करोड़पति’ (KBC 11) के 11वें सीजन पर काम शुरू करेंगे।

T 3237 - Withdrawal symptoms setting in as the GS schedule nears completion .. happens all the time .. and the next work schedule begins to take over ..

So the end to 'Gulabo Sitabo' and its completion as far as I am concerned gets initiated .. and the vision of KBC takes over