अमिताभ बच्चन के नाम पर है वॉटर फॉल, बिग बी भी जानकर हो गए Shocked

मेगास्टार अमिताभ बच्चन को जब यह पता चला कि सिक्किम में उनके नाम पर एक झरने का नाम रखा गया है तो वह दंग रह गए। दरअसल, एक फैन ने एक वॉटरफॉल के सामने अपनी एक तस्वीर पोस्ट की और अमिताभ बच्चन को टैग करते हुए लिखा,'सिक्किम आऊं और इस जगह न आऊं जिसका नाम 'उस आदमी' के नाम पर रखा गया है।'

Can't come to Sikkim, and not go visit a place named after The man. pic.twitter.com/Yv9AuEdLWL