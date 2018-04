आधी रात बिग-बी ने उड़ाई मोबाइल कंपनियों की नींद, ट्वीट कर कहा- ओय...

फिल्मी दुनिया के महानायक कहे जानें वाले अमिताभ बच्चन हमेशा से किसी न किसी वजह से सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। अभी हाल फिर हाल बिग-बी ने ट्वीटर पर फॉलोवर्स कम होने के कारण सोशल साइट ट्वीटर को जम कर फटकार लगाई थी। अब अमिताभ का गुस्सा मोबाइल कंपनी पर फूटा है।

बता दें कि महानायक अमिताभ बच्चन आजकल अपनी कपकमिंग फिल्म '102 नॉट आउट' की शुटिंग में बिजी हैं। इस फिल्म की शुटिंग के दौरान ही अमिताभ बच्चन एक गाना रिकार्ड कर रहे थे। लेकिन बार-बार बीच में फोन का नेटवर्क गायब हो जा रहा था। फोन से बार -बार नेटवर्क समस्या होने के बाद उन्होंने ने आधी रात को अपने ट्वीटर हैंडल से मोबाइल कंपनी को नींद से जगाते हुए ट्वीट किया।

T 2763 - Mobile carriers please WAKE UP .. nothing going through !! pic.twitter.com/6GYZejuO89