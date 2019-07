Amitabh Bachchan ने शेयर की खास तस्वीरें, लिखा- फिल्म की शूटिंग तो खत्म हो गई लेकिन...

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। इसी के जरिए वे अपने फैंस से मन की बात, कविताएं, आने वाली फिल्में आदि चीजों की जानकारी साझा करते रहते हैं। अगर उन्हें अपने फैंस से कुछ कहना होता है तो वह सोशल मीडिया का ही सहारा लेते हैं। हाल ही में अमिताभ बच्चन ने फिल्म ‘गुलाबो सिताबो’ (Gulabo Sitabo) की शूटिंग खत्म की है।

T 3241 - One film over .. "Gulabo Sitabo" .. now onto the next venture .. KBC .. !! "अनवरत समय की चक्की चलती जाती है " ~ HRB pic.twitter.com/VJVvdbdYhC

इसी के चलते उन्होंने अपने फैंस के साथ शूटिंग की रैपअप पार्टी की कुछ तस्वीरें साझा की हैं। या यूं कहिए कि इनसाइड फोटो उन्हें दिखाई हैं। हाल ही में अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने कई ट्वीट किए हैं जो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं।

T 3241 - The wrap on 'Gulabo Sitabo' .. a non stop well planned schedule .. now onto the next .. KBC ! pic.twitter.com/XtQQQzXFVB