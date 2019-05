अमिताभ बच्चन ने किया ऐसा ट्वीट, फैन्स को हो गई टेंशन

अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वो सोशल मीडिया के जरिए फैन्स से कॉन्टैक्ट में रहते हैं। इसके साथ ही बिग बी रविवार को अपने घर के बाहर आकर अपने फैन्स से भी मिलते हैं। लेकिन आज रविवार को बिग बी ने ऐसा ट्वीट किया कि सभी चौंक गए। दरअसल, बिग बी ने ट्वीट किया, मेरे सभी शुभचिंतकों से आज रविवार को जलसा गेट पर नहीं मिल पाऊंगा।

T 3154 - All Ef and well wishers .. not doing the Sunday meet at Jalsa Gate this evening .. 🙏