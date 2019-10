अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद अमिताभ बच्चन ने नींद को लेकर किया ये ट्वीट

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन पिछले चार दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें नानावती अस्पताल से शुक्रवार को देर शाम डिस्चार्ज कर दिया गया। बिग बी की तबीयत बिगड़ने की खबर सुनकर बॉलीवुड सेलेब्स से लेकर उनके फैन्स तक सभी परेशान थे। लेकिन अब वो घर आ गए हैं और उनकी स्वास्थ में भी सुधार है। घर वापस आने के बाद बिग बी ने कई ट्वीट किए। इनमें से एक ट्वीट में बिग बी ने पूछा, 'आप कैसे सोते हैं? करवट लेकर, या पीठ के बल? कहते हैं राजा और योद्धा पीठ के बल सोते हैं, क्योंकि वे निडर, निर्भय होते हैं...।'

T 3523 - How do you sleep ? On your side or on your back ?

It is said that Kings and Warriors slept on their back ; for they were fearless ..!🙏🌹

कैसे सोते हैं आप ? करवट लेकर , या पीठ पे ? कहते हैं राजा और योद्धा पीठ पे सोते हैं ; क्यूँ की वे निडर , निर्भय होते हैं ... 💕