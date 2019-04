'बदला' को लेकर नाराज हुए अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान को बुरी तरह किया ट्रोल

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) की फिल्म 'बदला' (Badla) ने बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। फिल्म को फैंस और फिल्म क्रिटिक्स को काफी पसंद आई। आपको बता दें कि इस फिल्म को प्रोड्यूसर शाहरुख खान रहे। फिल्म की बंपर सफलता के बाद बीती रात सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड के बादशाह को ट्वीटर पर ट्रोल किया। फिर क्या था देखते ही देखते ये दोनों स्टार सोशल मीडिया पर जबानी जंग का एलान कर दिया। आपको बया दें कि इतना यह जबानी जंग इतना प्यारा है आप इनके नोकझोक को देखकर लोटपोत हो जाएंगे।

दरअसल, अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, 'किसी ने बदला को स्लीपर हिट कहा लेकिन न तो प्रोड्यूसर, न ही डिस्ट्रीब्यूटर और न हीं फिल्म इंडस्ट्री में इसकी सफलता के बारे में कुछ कहने के लिए कुछ पल बिताए हों, बदला, शुक्रिया।' बस इसके बाद क्या था, अमिताभ बच्चन ने प्रोड्यूसर शाहरुख खान को तंज कसा तो उन्होंने भी इसका जवाब बेहद मसखरी भरे अंदाज में दिया।

... about time someone started talking about this silent success .. !! because neither the Producer, nor the distributor, nor the on line Producer, or any else in the Industry, in general .. has even spent a nano second to compliment the success of this film #Badla .. thk u https://t.co/nglxm4f9bH