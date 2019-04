पत्नियों और नेताओं पर चुटकी लेना अमिताभ बच्चन को पड़ा भारी, यूजर्स बोले- 'कहीं आपकी आपबीती तो नहीं'

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) अपने बॉलीवुड काम के साथ ही साथ सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। इसी बीच अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर शादीशुदा जोड़ों और नेताओं पर चुटकी लेते हुए एक जोक शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अमिताभ बच्चन का ये जोक फैंस को खूब पसंद आया, लेकिन कुछ यूजर्स ने बिग बी की शादीशूदा लाइफ को लेकर ट्रोल करना शुरू कर दिया।

आपको बता दें कि अमिताभ ने अपने ट्वीट में लिखा है- ‘पत्नी- शादी से पहले तुम मुझे होटल, सिनेमा, और न जाने कहां- कहां घुमाते थे। शादी हुई तो घर के बाहर भी नहीं ले जाते..पति- क्या तुमने कभी किसी को...चुनाव के बाद प्रचार करते देखा है।

यहां देखें यूजर्स के सवाल

अमिताभ ने इस ट्वीट के जरिए नेताओं और शादीशुदा जोड़ों दोनों पर चुटकी ली है। इसके बाद फैंस अमिताभ बच्चन को ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने अमिताभ को ट्रोल करते हुए लिखा कि बच्चन साहब, जया जी कहीं ये ट्वीट ना पढ़ लें नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। वहीं एक दूसरे यूजर्स ने लिखा कि सर जी जया जी ट्वीटर पे है ?। एक और यूजर ने लिखा सरजी आपकी शादी को इतने साल हो गए हैं इसलिए ऐसा जोक करने की हिम्मत आप में है! हमारी बीवी तो...... (आप समझ गए होंगे)।

Good that Jaya mam is not on Twitter...