अमिताभ बच्चन ने नागपुर में शुरू की 'झुंड' की शूटिंग

मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने नागपुर में अपनी आगामी फिल्म 'झुंड' की शूटिंग शुरू कर दी है। अमिताभ ने अपने ट्विटर हैंडल पर तस्वीरें साझा कर लिखा झुंड' के लिए नागपुर में हूं। मराठी ब्लॉक बस्टर 'सैराट' के निर्देशक नागराज की पहली हिंदी फिल्म ...आकर्षण का केंद्र और नागपुर भौगोलिक दृष्टि से भारत का केंद्र। दो केंद्र मिल रहे हैं।

नागराज मंजुले के निदेर्शन में बन रही 'झुंड' कथित तौर पर स्लम सॉकर्स के संस्थापक विजय बारसे के जीवन पर आधारित है। फिल्म में अमिताभ बच्चन एक प्रोफेसर की भूमिका में होंगे जो सड़क पर रहने वाले बच्चों को फुटबॉल टीम बनाने के लिए प्रेरित करते हैं।

झुंड का निर्माण भूषण कुमार की टी-सीरीज, टी-सीरीज फिल्म्स के बैनर तले सविता राज हीरेमठ, मंजुले और तांडव फिल्म एंटरटेंमेंट लिमिटेड कर रही है। अमिताभ सुजॉय घोष की 'बदला' में भी नजर आएंगे जिसमें उनके साथ तापसी पन्नू होंगी।

T 3014 - NAGPUR .. for 'Jhund' .. the new project by Nagraj , his first in Hindi, the maker of 'Sairat' the Marathi block buster .. a centre of attraction .. and NAGPUR, geographically apparently the centre of geographic India .. may the 2 centres thrive ! pic.twitter.com/e6GGMH3iSP