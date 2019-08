Amitabh Bachchan ने शुरू की KBC 11 की शूटिंग, ट्वीट कर कही दिल की बात

मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने क्विज आधारित रिएलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के ग्यारहवें सीजन की शूटिंग शुरू कर दी है।

अमिताभ ने ट्वीट किया, इसकी शुरुआत हो चुकी है। एक और केबीसी, इसे शुरू हुए 19 साल हो गए ,11 सीजन्स और सभी दर्शकों का प्यार।

T 3247 - It has begun .. another KBC .. 19 years since it started .. 11 seasons .. and the love of all the viewers ..🙏🙏 pic.twitter.com/KEApOuv07T

इस दौरान उन्होंने 'केबीसी' के सेट की कई तस्वीरें साझा कीं।

'कौन बनेगा करोड़पति' ब्रिटिश कार्यक्रम 'हू वॉन्ट्स टू बी ए मिलिनेयर?' पर आधारित है। अमिताभ बच्चन इसके दस सीजन्स की मेजबानी कर चुके हैं। केवल तीसरे सीजन की मेजबानी सुपरस्टार शाहरुख खान ने की थी, लेकिन यह दर्शकों पर प्रभाव छोड़ने में नाकामयाब रहा था।

