Happy Mothers Day 2019: अमिताभ बच्चन ने मां तेजी बच्चन की याद में गाया इमोशनल गाना, हुआ वायरल

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने मदर्स डे 2019 (Mothers Day 2019) को सेलिब्रेट करते हुए एक प्यारा लेकिन इमोशनल मैसेज दिया है। बी (Big B) का यह इमोशनल मैसेज एक गाने के रुप में है। उन्होंने इस गाने को अपनी मां तेजी बच्चन (Teji Bachchan) की याद में गाया है। उनके गाने का नाम है 'मां' (Maa) जिसे उन्होंने यजत गर्ग के साथ मिलकर अपनी आवाज दी है।

इस गाने में बिग बी खूबसूरत शब्दों के सहारे अपनी मां को याद कर रहे हैं। सॉन्ग में बिग बी (Big B) की आवाज में एक दुख भी झलकता है जिसे सुनकर पता चलता है कि आज भी वो अपनी मां को कितना मिस करते हैं। इस गाने के बोल 'मेरी रोटी की गोलाई मां, मेरे सच की सब सच्चाई मां...'डर लगता है जब रोती है मां..’, इस तरह की लाइन्स सुनकर आप भी भावुक हो उठेंगे।

आपको बता दें कि अमिताभ का यह गाना फिल्‍ममेकर शूजित सरकार के साथ फिल्माया है। इस बार दोनों की जुगलबंदी काफी शानदार है। बता दें, गाने का म्‍यूजिक अनुज गर्ग ने दिया है और इसके बोल पुनीत शर्मा ने लिखे हैं।

T 3160 - कल Mother's Day है । Shoojit , Anuj Garg उनका छोटा बेटा , और मेरी ओर से ये एक श्रधांजलि ! https://t.co/jZFHz7vUsy

Tomorrow on Mother's Day a small tribute under Shoojit Sircar's creation, Anuj Garg's music, his son's voice, lyrics by Puneet Sharma .. and my voice !