जोशपूर्ण मैसेज शेयर कर अमिताभ बच्चन बोले-हम लड़ेंगे और जीतेंगे, धनुष उठा प्रहार कर

कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों और कोविड योद्धाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए बॉलीवुड मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने एक बेहद शानदार और जोश से भरा मोटिवेशनल मैसेज शेयर किया है।

अमिताभ बच्चन अपने ऑफिशियल सोशल अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह अपने दिवंगत पिता और कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई 'अग्नि सी धधक-धधक' कविता को पढ़ते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा है ',एक साथ मिलकर हम लड़ेंगे और जीतेंगे'।

तू सबसे पहला वार कर..

वीडियो में ब्लैक आउटफिट में अमिताभ जोश में इस कविता का पाठ करते हुए दिख रहे हैं। वह कहते हैं कि रुके न तू, धनुष उठा प्रहार कर। तू सबसे पहला वार कर। अग्नि सी धधक-धधक, हिरण सी सजग-सजग। सिंह सी दहाड़ कर, शंख सी पुकार कर। रुके न तू, थके न तू। झुके न तू, थमे न तू।'

T 3901 - WE FIGHT .. come together .. WE WILL WIN !!️ pic.twitter.com/KxkYKX8O9f