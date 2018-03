PHOTOS: साउथ के इस सुपरस्टार की फिल्म में दमदार लुक में दिखेंगे 'Big B'

दरअसल बिग बी साउथ इंडियन फिल्मों के सुपरस्टार चिरंजीवी की आने फिल्म में एक रोल कर रहे हैं। उनका रोल गेस्ट अपीयरेंस होगा यानि बहुत कम समय के लिए होगा। अमिताभ ने इस फिल्म के बारे में बताते हुए कहा कि सुपरस्टार चिरंजीवी के साथ फिल्म 'सई रा नरसिम्हा रेड्डी' में काम करना उनके लिए सम्मान की बात है।

T 2758 - NIRVAAN .. and the call of the Himalayas .. !! pic.twitter.com/OvGNr6OfAA