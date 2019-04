बढ़ती उम्र से हुए परेशान अमिताभ बच्चन, फोटो शेयर कर बताया अपना ये दुख

बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन 76 साल के हो गए हैं, लेकिन अमिताभ का एनर्जी लेवल हमेशा ही हाई रहता है। आपको बता दें कि अमिताभ को बॉलीवुड में 50 साल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अपने उपर कभी बढ़ती उम्र को हावी नहीं होने दिया। आज भी अमिताभ बॉलीवुड में न्यू कमर्स को अपने एनर्जेटिक अंदाज से टक्कर देते रहते हैं। अमिताभ अपनी उम्र के इस पड़ाव पर भी फिल्मों में काम करते हैं। इतना ही नहीं वह फिल्मों के साथ ही सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं। इसी बीच उन्होंने अपनी एक फोटो ट्वीटर पर शेयर की है, जिसमें वह डिफरेंट लुक में नजर आ रहे हैं। फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने अपने बढ़ती उम्र पर पहली बार अफसोस जताया है। अमिताभ की यह फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है।

दरअसल, आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन ने तमिल फिल्म में डेब्यू किया है। इस फिल्म का नाम 'उर्यन्ता मणिथन' है। इस फिल्म से अमिताभ बच्चन का पहला लुक सामने आया है। जिसे उन्होंने खुद शेयर किया है।

बिग बी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर फिल्म के फर्स्ट लुक की फोटोज शेयर करते हुए लिखा कि ढलती उम्र के साथ एक चीज़ का अफ़सोस हमेशा रहता है की 'तू' , बुलाने वाले कम होते जाते है।

इस फोटो में अमिताभ धोती और गमछे में नजर आ रहे हैं। अमिताभ की यह पहली तमिल फिल्म है जिसमें वह एक लंबी भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म में लीड रोल में तमिल एक्टर एस.जे. सूर्या भीननजर आने वाले हैं।

Happiest moment of my life ... thank you God , mom, dad for fulfilling a dream which I have never even dreamt of .... 🙏 toThe evergreen superstar ⁦@SrBachchan ,⁩ sharing it with our super star ⁦@rajinikanth⁩ & Dir ⁦@ARMurugadoss⁩ pic.twitter.com/Dwpd2s2nJG