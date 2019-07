Amitabh Bachchan ने फैंस से कहा सोशल मीडिया को ध्यान से करें इस्तेमाल, हल्के-फुल्के शब्द करते हैं विवाद उत्पन्न

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने सोशल मीडिया पर अपने प्रशंसकों के लिए कुछ ज्ञानवर्धक बातें साझा की हैं। उनका मानना है कि इस प्लेटफॉर्म पर हल्के-फुल्के शब्द भी विवादास्पद हो सकते हैं।

अमिताभ ने ट्वीट किया और कहा कि सोशल मीडिया नई शक्ति के रूप में उभर कर सबके सामने आ रहा है और बुद्धजीवी वर्ग द्वारा इसे पांचवें स्तंभ के तौर पर देखा जा रहा है। ज्ञात तीन स्तंभों के बाद मीडिया को चौथा स्तंभ माना गया है। लेकिन इसके जरिए आप जो भी व्यक्त करते हैं उस पर सावधानी बरतें, क्योंकि आपके हल्के-फुल्के शब्द भी विवाद उत्पन्न कर सकते हैं।

T 3236 - Social Media is being recognised as the NEW POWER , and in some intellectual quarters, the 5th Estate .. Media being the 4th , after the known 3 .. BUT .. a word of caution on what you express , because even 'lighthearted' is controversial now !!! 🤨