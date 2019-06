अमिताभ बच्चन के सेक्रेटरी रहे शीतल जैन का निधन, सदमे में डूबा बॉलीवुड

बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्‍चन (Amitabh Bachchan) के सेक्रेटरी रहे शीतल जैन (Sheetal Jain) का निधन हो गया है। शनिवार सुबह उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी उम्र 77 साल थी। तकरीबन 36 साल से वह बच्चन परिवार के साथ काम कर रहे थे। शीतल जैन ने फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' को प्रोड्यूस भी किया था। उनके निधन की खबर के बारे में जानकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री सदमे में हैं। शनिवार शाम 5 बजे मुंबई के पवन हंस श्मशान में उनका अंतिम संस्कार किया गया। शीतल जैन के निधन पर कई बॉलीवुड सेलेब्स ने सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दी है।

अनुपम खेर ने अपने ट्वीट में लिखा है, "शीतल जैन, जिन्हें हम लंबे समय से अमिताभ बच्चन के सेक्रेटरी के तौर पर जानते थे। वो बहुत ही सम्मानजनक और विनम्र इंसान थे। भगवान उनके परिवार को इस क्षति से जूझने करने की हिम्मत दे।

Saddened to know about the demise of producer Shri #SheetalJain ji. Knew him for a long time as Mr. @SrBachchan‘s secretary. He was a very dignified and an extremely polite gentleman. May God give his family the strength to deal with this loss.🙏 #OmShanti pic.twitter.com/dsNXbp8yp3 — Anupam Kher (@AnupamPKher) June 8, 2019

फिल्ममेकर मधुर भंडारकर ने भी शीतल जैन के निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट किया- ''शीतल जैन जी के निधन का समाचार सुनकर दुख पहुंचा। वो बहुत विनम्र इंसान थे। फिल्म इंडस्ट्री उन्हें मिस करेगी।''

Sad to know demise of Sheetal Jain ji. He was a very humble, soft spoken and gracious person. Film industry will miss him. My condolences to his family and friends. #OmShanti.🙏 https://t.co/ysVIHzeIwT — Madhur Bhandarkar (@imbhandarkar) June 8, 2019

सुभाष घई ने ट्वीट किया- ''आज फिल्म इंडस्ट्री के अच्छे दोस्त का निधन हो गया। शीतल जैन और श्री अमिताभ बच्चन के लॉन्ग टाइम सेक्रेटरी। शीतल जी, अमित जी की ही तरह विनम्र थे।''

Today great friend of movie industry passed away.SHEETAL JAIN n long time secretary to sh Amitabh Bachchan ⁦@SrBachchan⁩. I always found Sheetal ji as most humble n profound as Amit ji. He was a man of deep philosophy n compassion as i met him closely

RIP SHEETAL JI 🙏🏽 pic.twitter.com/Oy6eq2ynZF — Subhash Ghai (@SubhashGhai1) June 8, 2019

आपको बता दें, बीते दिनों कई बड़ी हस्तियों ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। जिसमें वीरू देवगन, नवतेज हुंडल और मशहूर कॉमेडियन दिन्यार कॉन्ट्रेक्टर का नाम शामिल है।