अमिताभ बच्चन का बड़ा खुलासा, कहा- मुझे 8 साल से टीबी थी और मैं अनजान था

मेगास्टार अमिताभ बच्चन को आठ साल तक यह पता नहीं था कि वह टीबी जैसी बीमारी से पीड़ित थे और उन्होंने कहा कि उन्हें यह बात लोगों को बताने में बुरा नहीं लगता कि वह टीबी के मरीज रह चुके हैं।

अमिताभ एनडीटीवी के 'स्वास्थ्य इंडिया' की लॉन्चिग के मौके पर डॉक्टर हर्षवर्धन से बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने उनसे आग्रह किया कि नियमित जांच के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि शुरुआत में ही बीमारी का पता चल सके।

बिग बी ने कहा, 'मैं हर समय अपने व्यक्तिगत उदाहरण को सबके सामने लाता रहता हूं और कोशिश करता हूं कि आप सबको इसके प्रति जागरूक कर सकूं और मुझे यह सार्वजनिक तौर पर कहते हुए बुरा नहीं लगता है कि मैं एक टीबी का और हेपेटाइटिस बी का मरीज रहा हूं।'

बता दें कि बिग बी कई सारे स्वास्थ्य अभियानों जैसे पोलियो, हेपेटाइटिस-बी, टीबी और मधुमेह से जुड़े रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इन बीमारियों की जांच करवाएं और इलाज करवाएं।

बिग बी की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो सोमवार को ही उनकी तेलुगु फिल्म 'सेरा नरसिम्हा रेड्डी' से उनका पोस्टर रिलीज किया गया है। पोस्टर के साथ-साथ ये जानकारी भी दी गई है कि फिल्म का टीजर 20 अगस्त को रिलीज होगा। मुंबई में अमिताभ बच्चन टीजर को रिलीज करेंगे। वहीं बिग बी की अगली फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' है जिसमें वो रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ नजर आएंगे।

