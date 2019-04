अमिताभ बच्चन ने करियर के 50 साल बाद बताया अपने गुरू का नाम, शेयर की खास Photo

बॉलीवुड के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल पूरे कर लिए हैं। अमिताभ ने अपने करियर की शुरुआत में पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी साइन की थी और 15 फरवरी 1969 को अपने अभिनय करियर की शुरू किया। उनके इतने लंबे करियर को देखते हुए सभी जानना चाहते हैं कि वह अपना गुरू किसे मानते हैं लेकिन इसका खुलासा स्वयं अमिताभ बच्चन ने कर दिया।

अमिताभ बच्चन ने स्वयं को दक्षिण के दिवंगत सुपरस्टार शिवाजी गणेशन का शिष्य बताया है। अमिताभ 'उयान्र्था मनिथन' फिल्म के साथ अपने तमिल फिल्मी करियर में डेब्यू कर रहे हैं। 76 साल के अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर फोटो शेयर की जिसमें उन्होंने इसके बारे मे बताया। इस तस्वीर में वह और अभिनेता-फिल्म निर्माता एसजे सूर्या एक दीवार के पास खड़े हैं जिस पर गणेशन की तस्वीर है।

T 3141 - Two disciples under the shadow of the MASTER - Shivaji Ganesan ..

Surya and self !

Shivaji the Ultimate Iconic Legend of Tamil Cinema .. his picture adorns the wall .. my respect and admiration ,👣 i touch his feet !

அவர் மாஸ்டர் .. நாம் அவருடைய சீடர்கள் pic.twitter.com/u4dGGQE1Bd