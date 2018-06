अमिताभ बच्चन से शूटिंग यूनिट ने लिया बदला! जानें क्या है मामला

अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वो सोशल मीडिया पर अपनी बातें शेयर करते हैं, इसके साथ ही वो फैन्स के ट्वीट्स का भी जवाब देते रहते हैं। अभी हाल ही में बिग बी ने ऐसा मजेदार ट्वीट किया। बिग बी ने ट्वीट कर बताया कि शूटिंग के पहले दिन ही यूनिट ने उनसे बदला ले लिया। बिग बी ने मजाकिया अंदाज में लिखा, 'वाओ...9.5 घंटे की रोड़ यात्रा लंदन से ग्लास्गो तक। फिल्म 'बदला' की शूटिंग शुरू हो चुकी है। पहले ही दिन यूनिट ले बदला ले लिया।'

T 2838 - Whoooaahhh !! 9.5 hrs on the road from London to Glasgow .. starting shoot for 'BADLA' ... pehle din hi badla le liya unit ne ! 🤪🤪🤪🤪🤪 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) June 15, 2018

जब अमिताभ बच्चन पर झपटा लंगूर

अभी कुछ दिनों पहले बिग बी ने लंगूर के साथ अपनी एक फोटो शेयर कर अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था। बिग बी ने फोटो शेयर कर लिखा, 'जब मैं ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला पर फिल्म गंगा की सौगंध की शूटिंग कर रहा था। उस समय मैं एक लंगूर को कुछ खिला रहा था, लेकिन तभी दूसरा लंगूर आया और वो मुझ पर झपटा क्योंकि मैंने उसे इग्नोर किया।'

T 2835 - feeding a 'langur' in Hrishikesh, Laxman Jhoola during the shoot for 'Ganga ki Saughandh' .. until another one came and whacked me on the face for ignoring him .. hahahahaha pic.twitter.com/6Jq4Qolpuv — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) June 12, 2018

बता दें कि बिग बी सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव रहते हैं कि अगर कोई उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं करता या ट्वीट करते हुए गलती कर देता है तो वो उन्हें टोकने में भी पीछे नहीं रहते। अब देखिए न हाल ही में आलिया भट्ट ने उनको लेकर एक ट्वीट किया था जिसमें एक छोटी सी गलती हो गई थी।

जब आलिया को बताई उनकी गलती

दरअसल, बिग बी, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट इन दिनों फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' की शूटिंग कर रहे हैं। तो आलिया जो कि पहली बार बिग बी के साथ काम कर रही हैं, उन्होने अपने पहले दिन का अनुभव अमित जी के साथ साझा किया था। आलिया ने कहा था कि अमित जी के साथ पहले दिन की शूटिंग और पहली बार काम करना एक अच्छा अनुभव रहा।

इसी ट्वीट में एक गलती कर दी और संकेत(cues) की जगह सवाल(ques) लिख दिया।

इसके बाद अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करते हुए इसको सही करवाया है और कहा कहा कि आलिया तुम बहुत क्यूट हो। बता दें कि आलिया लिखना चाह रही थी कि अमिताभ बच्चन उनको सेट पर संकेत दे रहे थे लेकिन उनसे गलती हुई और वो इसको सवाल लिख बैठी।