सुजॉय घोष की यातनाओं से पीड़ित हैं महानायक अमिताभ बच्चन, सरे आम कर दी सारी बातें

सुजॉय घोष की 'बदला' की शूटिंग कर रहे महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने फिल्म से जुड़ी अनुभवों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा कि उन्हें आखिरकार प्रोस्थेटिक मेकअप और भारी-भरकम कॉस्ट्यूम से राहत मिल गई। अमिताभ ने यह भी लिका कि आखिर कब तक 'बदला' लेती यूनिट! आज मुझे सारी यातनाओं से मुक्ति मिली गई है।

दरअसल, यह मामला फिल्म 'बदला' के अमिताभ का प्रोस्थेटिक मेकअप से जुड़ा है। अमिताभ इन दिनों ग्लासगो में हैं जहां से उन्होंने अपनी दो तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। इसके साथ बिग बी ने लिखा, "फिल्म रिलीज होने तक इसमें बंधा हुआ। यह जीवन की रचनात्मकता है। बदला हर दिन आगे बढ़ रही है। आखिरकार, भारी कॉस्ट्यूम से राहत मिली है।

अमिताभ ने इससे पहले अपने ब्लॉग पर प्रोस्थेटिक मेकअप को 'यातना' के रूप में वर्णित किया था। बिग बी ने इससे पहले वर्ष 2009 की फिल्म ‘पा’ में प्रोजेरिया नामक दुर्लभ अनुवांशिक बीमारी से पीड़ित 12 वर्षीय बच्चे की तरह दिखने के लिए प्रोस्थेटिक मेकअप किया था। वह ‘102 नॉट आउट’ में भी इस तरह के मेकअप में नजर आए थे।

T 2841 - Confined .. conscious and content .. until, the film releases .. this be the life of creativity .. 'BADLA' moves each day .. finally away from and distant from prosthetics and heavy costume armour ! pic.twitter.com/fFUfpa80LD