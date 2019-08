अमिताभ बच्चन ने याद किया कुली के सेट पर हुआ हादसा, ट्वीट कर कही दिल की बात

अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। इसी बीच वे अपने फैंस से कई चीजें साझा करते रहते हैं। हाल ही में अमिताभ बच्चन ने अपनी फिल्म कुली के सेट पर हुए हादसे को याद करते हुए एक ट्वीट किया है। अमिताभ बच्चन हैं कि कई लोग हैं जो अभी भी उस हादसे को याद रखे हुए हैं जो मेरे साथ कुली के सेट पर हुआ था। आप सभी के इस प्यार, प्रार्थना और सम्मान के लिए मैं आभारी हूं। ये वही प्यार है जो हर रोज मुझे आप सबसे जोड़ता है। ये एक ऐसा ऋण है जो शायद मैं कभी नहीं चुका सकता।

T 3244 - Many are they that remember this day with love and respect and with prayer .. I can only say I am blessed to have such gracious thoughts with me .. it is this love that carries me on each day .. it is a debt that I shall never be able to repay ..🙏🙏🙏❤️