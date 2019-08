विद्या सिन्हा के निधन से दुखी अमिताभ बच्चन, ट्वीट कर कही ये बात

दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या सिन्हा का 71 साल की उम्र में गुरुवार को निधन हो गया। विद्या ने जुहू स्थित क्रिटीकेयर अस्पताल में अंतिम सांस ली। विद्या के निधन से पूरा बॉलीवुड सदमे में है। सोशल मीडिया पर भी कई स्टार्स ने शोक व्यक्त किया। अमिताभ बच्चन ने शुक्रवार को ट्वीट कर शोक प्रकट किया है।

बिग बी ने दरअसल, संजीव कुमार के साथ विद्या सिन्हा की कुछ तस्वीरों को रीट्वीट करते हुए लिखा, 'यह जानकर बहुत दुख हुआ। एक अच्छी कलाकार... परिवार के लिए प्रार्थनाएं और सांत्वना'।

Sad to learn of this .. a fine artist .. prayers and condolences to the family ..🙏 https://t.co/0f0pZNJp9s