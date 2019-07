ICC Cricket World Cup 2019: भारत की हार के बाद अमिताभ बच्चन ने लिखा, क्या गेम खेला

अमिताभ बच्चन ने बुधवार को भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा विश्व कप-2019 में किए गए प्रदर्शन की तारीफ की। भारत को हालांकि पहले सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड ने 18 रनों से हरा दिया। हार के बाद भी बिग बी ने भारतीय टीम की तारीफ करते हुए लिखा, इंडिया इंडिया इंडिया...वर्ल्ड कप 2019 में आपने क्या गेम खेला...आप लड़े और चैम्पियंस की तरह खेले। आप अभी भी ग्रेटेस्ट और बेस्ट टीम हो वर्ल्ड की।

T 3221 - INDIA INDIA INDIA .. !!!!🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳 .. what a game you played WC 2019 TEAM .. you fought and played like CHAMPIONS !! The PLUCK you showed was a mirror of your capacity .. YOU ARE STILL THE GREATEST and the BEST TEAM IN THE WORLD !!👏👏👏👏👏 🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳