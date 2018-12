रिसेप्शन में रणवीर-अमिताभ ने किया 'जुम्मा-चुम्मा' पर ऐसा डांस, Video वायरल

Baba and @amitabhbachchan 😍😍😍 . . . . . @deepikapadukone @ranveersingh . Plz follow @deepveer__keralafc🙏 #deepikapadukone #ranveersingh #deepveer #deepveerkishaadi #rabnebanadijodi #mrandmrsbhavnani #ladkiwale #ladkewale #deepveerwale #padmavat #bajiraomastani #ramleela #gainfollowers #anushkasharma #priyankachopra #viratkohli #srk #aliabhatt #katrinakaif #shraddhakapoor #mrandmrsranveersingh #sharukhkhan #varundhawan #sidharthmalhotra #gainlikes #sonamkapoor #bollywood

A post shared by The king and The queen💑 (@deepveer__keralafc) on Dec 1, 2018 at 7:49pm PST