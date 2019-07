अमिताभ बच्चन ने हारने वाले भारत, न्यूजीलैंड और फेडरर के लिए लिखी ये बात

रोमांचक की हदें पार करने वाले विश्व कप फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने न्यूजीलैंड का सपना तोड़कर पहली बार खिताब अपने नाम किया। एक तरह जहां सभी इंग्लैंड को जीत की बधाई दे रही है, वहीं अमिताभ बच्चन ने इसके अपोजिट न्यूजीलैंड के लिए ट्वीट किया। इतना ही नहीं, उन्होंने सेमिफाइनल में हारी टीम इंडिया और विम्बल्डन में हारे रोजर फेडरर को लेकर भी ट्वीट किया है।

बिग बी ने ट्वीट कर लिखा, 'पिछले कुछ दिनों में स्पोर्ट्स की दुनिया में बहुत सारे हिम्मती हारे हैं। भारत ने अच्छा खेला...न्यूजीलैंड ने अच्छा खेला...फेडरर ने अच्छा खेला।'

T 3226 -There have been far too many PLUCKY losers in the World of Sport the past few days .. well played India .. well played New Zealand .. well played Federer .. 👏👏👏👏👏👏👏👏👏