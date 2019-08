'Badla' को लेकर अमिताभ बच्चन ने किया ट्वीट, डायरेक्टर सुजॉय घोष की जमकर तारीफ

फिल्‍म इंडस्‍ट्री के महानायक अमिताभ बच्‍चन ने साल 1969 में फिल्‍मी दुनिया में कदम रखा था। तब से लेकर आज तक वह हिट हैं। उनकी शानदार ऐक्टिंग के चलते उन्‍हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। यह उनकी बेहतरीन अदाकारी ही तो है कि आज जब फिल्‍मों में उनके किरदार की बात होती है तो सबसे पहले फिल्म की नहीं बल्कि मेगास्टार अमिताभ बच्चन की तारीफ की जाती है। इसी बीच अमिताभ बच्चन फिल्म बदला को लेकर एक ट्रवीट किया है, जिसमें उन्होंने फिल्म से जुड़े कुछ बातों को शेयर किया है।

मेगास्टार अमिताभ बच्चन का कहना है कि उनकी फिल्म 'बदला' काफी अच्छे से लिखी गई है और संपादित है। अमिताभ ने इस फिल्म को निर्देशक का फिल्म बताया। अमिताभ ने बताया कि बदला अब नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। बॉलीवुड के शहंशाह ने ट्वीट कर बताया, 'मेरी फिल्म ''बदला'' अब नेटफ्लिक्स पर है। मुझे बताया गया कि दुनिया भर में इस फिल्म ने 140 करोड़ रुपये से अधिक कमाई की, लेकिन वाकई में यह एक निर्देशक की फिल्म है। काफी अच्छे से लिखी गई है, काफी बेहतर ढंग से चित्रित है और संपादन भी अच्छी है। वेल डन सुजॉय घोष।

T 3255 - My film #Badla on @NetflixIndia now .. 140cr + World wide Gross , I am told .. but truly a Directors film .. well written, well photographed and well edited .. well done @sujoy_g .. kee je koro tumi khokha, asadharon !!! pic.twitter.com/wfoF36e97o