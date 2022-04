गुडबाय की शूटिंग से पहले अमिताभ बच्चन ने ऋषिकेश में की पूजा, पुष्पा की 'श्रीवल्ली' संग शेयर की फोटो

अमिताभ बच्चन इस समय उत्तराखंड में अपनी अपकमिंग फिल्म गुडबाय की शूटिंग करने पहुंचे हुए हैं। शूटिंग से पहले उन्होंने स्वामी चिदानंद के साथ ऋषिकेश के घाट पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आए।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Garima Singh Fri, 01 Apr 2022 10:03 AM

