अमिताभ बच्चन ने इंटरनेट पैक्स पर किया फनी ट्वीट, कहा- हमारा तो 1 थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था

अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं। वो ट्वीट्स करके फैन्स से अपनी बातें शेयर करते हैं और साथ ही उनसे बात भी करते हैं। अब हाल ही में बिग बी ने एक ऐसा ट्वीट किया जिसपर अब तक खूब लाइक्स आ गए हैं। उनका ये मजेदार ट्वीट आपको भी खूब पसंद आएगा। बिग बी ने दरअसल इंटरनेट के 3जी, 4जी और 5जी पैक्स पर जोक शेयर करते हुए एक फोटो ट्वीट किया। बिग बी ने जो फोटो शेयर की है उसमें लिखा है, हमारे बचपन में 3जी, 4जी और 5जी नहीं होते थे। सिर्फ गुरू जी, पिता जी और माता जी होते थे। एक थप्पड़ में ही नेटवर्क आ जाता था।

उनके इस पोस्ट पर फैन्स खूब कमेंट कर रहे हैं और इसे शेयर कर रहे हैं।

T 3302 - 🤣🤣🤣🤣🤣 .. this can be justified .. pic.twitter.com/0qezkkM97L