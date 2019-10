मुंबई: रूटीन चेकअप के बाद नानावती अस्पताल से घर लौटे अमिताभ बच्चन

हिंदी फिल्मों के अभिनेता अमिताभ बच्चन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। नियमित जांच के लिए नानावती अस्पताल गए सदी के महानायक अमिताभ बच्चन शुक्रवार की देर रात अपने बेटे अभिषेक बच्चन के साथ डिस्चार्ज होने के बाद अपने घर के लिए निकले। समाचार एजेंसी एएनआई ने उनकी कुछ तस्वीरें जारी कीं और लिखा कि रूटीन चेकअप के लिए नानावती अस्पताल गए अमिताभ बच्चन अस्पातल से डिस्चार्ज होने के बाद निकल गए। इन तस्वीरों में खुद अमिताभ बच्चन दिख रहे हैं और उनके साथ उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी हैं।

गौरतलब है कि हिंदी फिल्मों के अभिनेता अमिताभ बच्चन को नियमित जांच के लिए इस सप्ताह मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि अमिताभ बच्चन के लीवर की समस्या से पीड़ित होने की खबरें चल रही हैं लेकिन सूत्रों ने दावा किया कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बच्चन 11 अक्टूबर को 77 वर्ष के हुए हैं।

Mumbai:Amitabh Bachchan leaves from Nanavati Hospital after being discharged from the hospital following a routine check up. pic.twitter.com/Np86xhcouY