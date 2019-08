KBC का आगाज आज से, अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट बैठेगीं कोरबा की ये पहली Female Contestant

महानायक अमिताभ बच्चन को 'कौन बनेगा करोड़पति' सीजन 11 आज रात 9 बजे से शुरू होने वाला है। इस को लेकर फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इसी बीच फैंस यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि सीजन 11 में कौन सा प्रतिभागी इस शो का पहले हिस्सा बनेगा। अब इसी बीच इस शो के पहले प्रतिभागी का नाम सामने आया है। खबरों की मानें तो इस सीजन के पहले ही एपीसोड में कोरबा (छत्तीसगढ़) के जिले के गांव पोंच की बहू डॉ. चित्ररेखा राठौर हॉट सीट पर बिग बी के सामने होंगी। इसी बीच शो का एक प्रोमो भी सामने आ गया है,जिसे देखकर फैंस की बेताबी और भी बढ़ गई है।

Meet the first cluster of contestants who will appear on the new season tonight! Who among them do you think will be our first Hotseat contestant? Find out on #KBC tonight at 9 PM #अड़ेRaho @SrBachchan pic.twitter.com/2sf3W0H5ao