Facebook पर सबसे पॉपुलर इंडियन एक्टर बनें अमिताभ बच्चन, ये सितारें हुए पीछे

एक नये सर्वेक्षण में मेगास्टार अमिताभ बच्चन को फेसबुक पर सबसे लोकप्रिय भारतीय अभिनेता चुना गया है। 'स्कोर ट्रेंड्स' के अनुसार, इस मशहूर सोशल नेटवर्किंग साइट पर 75 वर्षीय बिग बी के 3 करोड़ फॉलोअर्स हैं। सर्वेक्षण में अमिताभ 100 अंक के साथ पहले स्थान पर हैं। उनके बाद सलमान खान 95 के साथ दूसरे स्थान पर और 68 अंकों के साथ शाहरुख तीसरे स्थान पर हैं। 'स्कोर ट्रेंड्स' के सह-संस्थापक अश्विनी कॉल ने एक बयान में कहा कि इस सूची में फिल्म 'पद्मावत' के अभिनेता रणवीर सिंह 52 अंकों के साथ चौथे और 49 अंकों के साथ अक्षय कुमार पांचवें स्थान पर हैं।

अमिताभ बच्चन की फेसबुक पर बढ़ती लोकप्रियता उनके पक्ष में काम आयी क्योंकि अभिनेता अपनी पोस्टों के जरिये आधिकारिक पेज पर 100 प्रतिशत सक्रिय हैं। यह किसी भारतीय सितारे के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। कम होती लोकप्रियता पर मजाक में ट्विटर छोड़ने की धमकी देने वाले बिग बी ने इस सर्वेक्षण को रीट्वीट किया और लिखा, 'येस... अब ट्विटर, क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं। अभिनेता के ट्विटर पर तीन करोड़ 44 लाख प्रशंसक हैं।

YESSSSS .. now Twitter can you please oblige https://t.co/YBKrZ5xTKr