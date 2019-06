ऐतिहासिक इमारतों के बीच Amitabh Bachchan ने की फिल्म की शूटिंग

कभी धूप तो कभी बारिश...राजधानी के सुहावने मौसम के बीच मंगलवार को पुराने लखनऊ की ऐतिहासिक इमारतों से घिरे भीड़भाड वाले इलाके रूमी गेट, बड़ा इमामबाड़ा और घंटाघर पर बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन गुलाबो सिताबो की शूटिंग करने पहुंचे। सुबह आठ से दोपहर तीन बजे तक हुई इस शूटिंग में लखनऊ की तहजीब, नजाकत और नफासत के संग बिग बी ने फिल्म में दिखाए जाने वाले रोचक दृश्यों को शूट किया। शूजित सरकार द्वारा निर्देशित फिल्म को जूही चतुर्वेदी ने लिखा है। फैमिली एंटरटेरमेंट से भरपूर इस मूवी में लखनऊ के स्थानिय कलाकार अहम भूमिका में नजर आएंगे।

नवाबों की नगरी पर आधारित इस फिल्म में बिग बी के संग आयुष्मान खुराना के चर्चे तो हैं ही पर इसके साथ ही फिल्म में मुख्य भूमिका में लखनऊ की दो मशहूर शख्सियत भी अपने अभिनय की छाप दर्शकों के दिलों पर छोडेंगी जिसमें पहला नाम फरूख जाफर है जो बिग बी की बेगम के रूप में नजर आएंगी वहीं अर्चना शुक्ला जो आयुष्मान की मां के किरदार को निभा रही हैं। इस हफ्ते नक्खास, अकबरीगेट, अमीनाबाद में फिल्म की शूटिंग होगी।

T 3204 - Lucknow .. and the historic archeological sites .. Quaser Bagh Gate , and the 'tehzeeb' inscribed all over ..🙏🇮🇳 pic.twitter.com/2QPjrO3KYm