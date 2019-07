नए प्रतिभावान कलाकारों के साथ काम कर धन्य महसूस कर रहे बिग बी

फिल्म 'गुलाबो सिताबो' की शूटिंग कर रहे मेगास्टार अमिताभ बच्चन युवा और नए प्रतिभावान कलाकारों के साथ काम कर खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं।

'गुलाबो सिताबो' में आयुष्मान के साथ स्क्रीन साझा कर रहे अमिताभ ने रविवार की रात को ट्वीट किया, “इन दिनों हर साप्ताहांत युवा और नए कलाकारों की प्रतिभा जिस प्रकार हमारे दिलो-दिमाग पर असर डालने के साथ ही दर्शकों को अचंभित कर रही है, वह अद्भुत है। आत्मविश्वास और कौशल से भरे नए युवा। उनके साथ काम करने का मौका पाकर धन्य महसूस कर रहा हूं।”

76 साल के अभिनेता रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ अयान मुखर्जी की आगामी फिल्म भी 'ब्रह्मास्त्र' में दिखाई देंगे। अभिनेता तमिल फिल्म 'उयर्नथा मनिथन' में भी अभिनय कर रहे हैं।

T 3218 - The brilliance of the new and fresh talent that invades our hearts minds & admiration of the masses, each week end these days in our films is incredible .. young fresh & filled with so much confidence and craft .. blessed to be getting an opportunity to work with them pic.twitter.com/KMhHU6uey2