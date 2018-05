अमिताभ बच्चन के इस कार्य के लिए यूरोपीय संघ ने किया सम्मानित, ट्वीट कर जाहिर की खुशी

महानायक अमिताभ बच्चन को भारत और यूरोप के बीच एक सेतु के रूप में काम करने के लिए भारत के लिए यूरोपीय संघ के राजदूत टोमास कोजलोवस्की द्वारा सम्मानित किया गया है। अमिताभ ने शुक्रवार रात कोजलोवस्की के साथ अपनी तस्वीरें साझा की।

उन्होंने कैप्शन में लिखा, "भारत और यूरोप के बीच सेतु के रूप में काम करने के लिए यूरोपीय संघ की ओर से प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित करने पर भारत के लिए यूरोपीय संघ के राजदूत टोमास कोजलोवस्की का धन्यवाद। पुरस्कार समारोह में अमिताभ बच्चन के साथ उनकी बेटी श्वेता भी थीं।

T 2809 - Thanks to #EU Ambassador Kozlowski @EU_Amb_India #EUIndiaEkSaath , for bestowing a prestigious award on me from the EU for being a bridge builder between India and Europe. pic.twitter.com/NV6wH8JV5d

राजदूत कोजलोवस्की ने भी ट्वीट कर अमिताभ को धन्यवाद दिया और कहा कि हमारे साथ यूरोप दिवस और यूरोपीय सांस्कृतिक धरोहर वर्ष मनाने के लिए शुक्रिया। भारत और यूरोप के संबंधों में उनके द्वारा दिया गया योगदान अनोखा है।

Thank you @SrBachchan for celebrating with us Europe Day & European Year of Cultural Heritage. Your artistic accomplishments & contributions to Europe-India cultural ties are unique. You bring Indian culture closer to European film lovers. We honor you for that! @EU_in_India https://t.co/M1zhUwi7xZ