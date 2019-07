Amitabh Bachchan की नातिन Navya से रिलेशनशिप पर बोले Meezan, कहा मैं और नव्या केवल दोस्त हैं

BRAND POSTER MALAAL 😉 (Film by Mangesh Hadawale) By Sanjay Leela Bhansali. Cast : Meezan Jaffrey (Debut) Sharmin Segal (Debut) RILIS 28 JUNI 2019 ! Trailer Hari Ini ! 15.00 WIB #malaal #sanjayleelabhansali @bhansaliproductions @sharminsegal #meezanjaffrey

A post shared by Bollywood FIRST Indonesia (@bollywoodfirstindonesia) on May 17, 2019 at 7:16pm PDT