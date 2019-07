पुराने वीडियो देखकर भावुक हुए अमिताभ बच्चन, भर आईं आखें

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन एक पुराने वीडियो को देखकर भावुक हो गये और उनकी आंखें भर आईं। हाल ही में अमिताभ बच्चन के एक प्रशंसक ने उनके ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। यह वीडियो वर्ष 2004 का है। जब अभिषेक बच्चन को फिल्मफेयर अवॉर्ड्स में बेस्ट एक्टर इन सपॉर्टिंग रोल की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया था।

hey Moses .. you have made me teary eyed again .. thank you for this and its emotion .. 😂😂😂😂 https://t.co/qnaPmyXeU9