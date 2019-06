अमिताभ बच्चन भी हुए गर्मी से परेशान, सोशल मीडिया पर लिखी ये बात

इस भयंकर गर्मी से सब परेशान हैं, इतना ही नहीं बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन भी इससे परेशान हैं। बिग बी भी गर्मी से इतना परेशान हैं कि उन्होंने इससे जुड़ा एक मजेदार ट्वीट भी किया है। बिग बी ने ट्वीट कर लिखा, 'गर्मी की वजह से हालात ऐसे हो गई है कि आजकल तजुरबा लिखा हुआ भी तरबूजा पढ़ने में आता है'।

इसके साथ उन्होंने तरबूज की इमोजी और अपनी एक कलरफुल तस्वीर भी शेयर की है।

वैसे बता दें कि आज बिग बी ने कई ट्वीट किए हैं। इनमें से कुछ में वह ज्ञान की बातें करते दिखे तो कुछ में वह मजाक करते दिखे।

T 3183 -" We all have two lives. The second one starts when we realise we only have one. " ~ Ef



हम सबके जीवनकाल दो हैं । दूसरा तब शुरू होता है , जब हमें समझ में आता है की हमारे पास तो सिर्फ़ एक ही है । ~ ab pic.twitter.com/8Ji3ixiCrU