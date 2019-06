Amitabh Bachchan फिल्म ‘गुलाबो सिताबो’ के दौरान फॉलो कर रहे हैं ये डाइट, जानें

मेगास्टार अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) फिलहाल शूजीत सरकार की फिल्म 'गुलाबो सीताबो' की शूटिंग के लिए लखनऊ में हैं और एक पांच-सितारा होटल में ठहरे हैं। होटल के कर्मचारियों की इस दौरान उन्हें लजीज अवधि भोजन खिलाने की चाह थी, हालांकि उनकी ये कोशिश पूरी नहीं हो पाई।

होटल के एक सहायक शेफ ने कहा कि हम उनको कबाब और मटन के व्यंजन जैसे कि 'निहारी' परोसना चाहते थे, लेकिन वह केवल शाकाहारी भोजन खाने के इच्छुक लग रहे हैं।

