Amitabh Bachchan ने Twitter पर लिखी फिल्म ‘Sooryavansham’ के लिए ये बात, फिल्म ने पूरे किए 20 साल

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की फिल्म ‘सूर्यवंशम’ (Sooryavansham) के प्रदर्शन के 20 साल पूरे हो गये हैं। वार्ता के मुताबिक अमिताभ बच्चन की फिल्म 'सूर्यवंशम' 21 मई 1999 को प्रदर्शित हुयी थी।

फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर न चली हो लेकिन समय के साथ इसे भी कल्ट क्लासिक माना गया। फिल्म में पिता ठाकुर भानुप्रताप सिंह और बेटे हीरा ठाकुर के रूप में अमिताभ बच्चन का डबल रोल था। फिल्म में अमिताभ के अलावा सौंदर्या, अनुपम खेर और कादर खान जैसे ऐक्टर्स अहम रोल में थे।

