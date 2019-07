महालक्ष्मी एक्सप्रेस राहत कार्य को लेकर अमिताभ बच्चन ने एनडीआरएफ टीम को बधाई दी

महानायक अमिताभ बच्चन ने भारी बारिश के बाद रेल पटरियों पर पानी भर जाने के कारण ठाणे जिले में वंगानी के निकट फंसी महालक्ष्मी एक्सप्रेस के यात्रियों को बचाने के लिए चलाए गए सफल बचाव अभियान की जमकर प्रशंसा की है।

बिग बी ने ट्वीट किया, 'एनडीआरएफ टीम को बधाई...उन्होंने महालक्ष्मी एक्सप्रेस से 700 यात्रियों को सफलतापूर्वक बचाया है! शाबाश एनडीआरएफ, नौसेना, भारतीय वायुसेना, रेलवे और राज्य प्रशासन, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है... यह एक साहसी और सफल अभियान है। गर्व से भर गया हूं। जय हिंद!'

T 3239 - Congratulations to the NDRF team .. they have successfully rescued 700 passengers from the Mahalaxmi Express .. !! Well done NDRF, Navy, IAF, Railways & State Admin ..THIS IS A BRAVE AND SUCCESSful OPERATION !! filled with pride ..JAI HIND !!🇮🇳🇮🇳🇮🇳🙏🙏🙏