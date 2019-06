ऑस्कर विजेता रेसुल पूकुट्टी ने की अमिताभ बच्चन की तारीफ, तो बिग बी ने कही ये बड़ी बात

महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) का विनम्र स्वभाव वैसे तो हमेशा ही हर इंसान को अपना मुरीद बना लेता है, लेकिन सामने ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी बिग बी हर इंसान को बेहतरीन तरीके से रिस्पॉन्स करना नहीं भूलते। हाल ही में ऐसा ही कुछ हुआ जब ऑस्कर विजेता साउंड आर्टिस्ट रेसुल पूकुट्टी ने महानायक की तारीफ की तो बिग बी ने काफी विनम्र तरीके से उनको रिस्पॉन्स किया।

अमिताभ का कहना है कि ऑस्कर विजेता साउंड आर्टिस्ट रेसुल पूकुट्टी (Resul Pookutty) जितना वह हकदार हैं उससे कहीं ज्यादा उन्हें श्रेय देते हैं। अमिताभ ने ट्वीट किया, "रेसुल.. मैं जितना हकदार हूं या जितना लायक हूं, उससे कहीं ज्यादा आप मुझे श्रेय देते हैं।

Resul .. you give me far too much credit than I deserve or am capable of .. 🙏🙏 https://t.co/wWbQTevPac

अमिताभ का यह पोस्ट रेसुल के उस ट्वीट के बाद आया है जिसमें उन्होंने आगामी प्रोजेक्ट 'चेहरे' में काम करने के लिए महानायक की तारीफ की है। आपको बता दें कि 16 जून को, पूकुट्टी ने पोस्ट किया कि आज अमिताभ बच्चन ने भारतीय सिनेमा में एक और इतिहास को चिह्न्ति किया। आखिरी दिन, 'चेहरे' के पहले शेड्यूल का आखिरी शॉट .. उन्होंने एक शॉट में चौदह मिनट लंबी प्रस्तुति दी और पूरा क्रू खड़ा हुआ और तालियां बजाई। प्रिय सर, निस्संदेह आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शख्सियत में से एक हैं।

Today @SrBachchan marked another history in Indian cinema.Last day last shot of first schedule of #Chehre @anandpandit63 he performed a fourteen minute long submission in one shot and the whole crew stood up and clapped!Dear Sir, undoubtedly you are one of the best in the world🙏 pic.twitter.com/OhM35kq8n7