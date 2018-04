कठुआ गैंगरेप: इस मामले पर बिग बी ने कहा, 'ऐसी घटना पर घिन आती है'

कठुआ और उन्नाव गैंगरेप की घटना से सभी काफी दुखी और गुस्सा हैं। इस घटना का विरोध न सिर्फ आम लोग बल्कि बॉलीवुड सेलेब्स भी कर रहे हैं। इस मामले में कई सेलेब्स ने विरोध किया वहीं जब अमिताभ बच्चन से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'इस विषय में चर्चा करने से भी मुझे घिन आ रही है। ये सवाल मत पूछो...इस बारे में बात नहीं कर सकता।'

बता दें कि अमिताभ बच्चन 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' के ब्रांड अंबेसडर हैं और गुरुवार को उनकी फिल्म '102 नॉट आउट' के सॉन्ग लॉन्चिंग के दौरान उनसे ये सवाल पूछा गया तब उन्होंने इस बारे में कहा। इस दौरान उनके साथ ऋषि कपूर भी थे।

Even discussing this issue feels disgusting, don't bring up this issue. It is terrible to even talk about it: Actor Amitabh Bacchan on being asked about his views on rapes in the country as an ambassador for 'Beti Bachao-Beti Padhao' pic.twitter.com/tDp1zh2QEB