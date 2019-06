मेगास्टार अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का बिग बी यूं ही नहीं कहा जाता है, इसके कई सारे कारण हैं। फिल्म 'चेहरे' (Chehre) के लिए उन्होंने 14 मिनट लंबे एक टेक को एक ही शॉट में पूरा कर लिया और अपनी प्रतिभा से फिल्म की टीम से जुड़े सभी सदस्यों को हैरत में डाल दिया। फिल्म के निर्माता आनंद पंडित ने इसके लिए अपने दोस्त अमिताभ की सराहना की है।

आनंद पंडित ने एक बयान में कहा कि मेरा ऐसा मानना है कि मैं एक ऐसी फिल्म का हिस्सा बनकर धन्य हूं जिसमें यह ऐतिहासिक दृश्य है। चौदह मिनट का लंबा शॉट देना न केवल मुश्किल है बल्कि इसके लिए एक अलग तरह के समर्पण की जरूरत है और अमित जी ने इसे बेहद ही निपुणता के साथ किया। सेट पर माहौल बिल्कुल शांत था जिसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। वह महान हैं और हम सभी के लिए एक प्रेरणा हैं।

Proud to announce our next project #Chehre, a mystery thriller, starring the legendary @srbachchan & super-talented @emraanhashmi, goes on floors today!@annukapoor_ @tweet2rhea @kriti_official @siddhanthkapoor #RaghubirYadav @apmpictures #RumiJaffery pic.twitter.com/iGoVoAVkno