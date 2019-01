Koffee With Karan: अमिताभ के घर में उनका नहीं बल्कि इस शख्स का चलता है हुक्म, खुलासा

बीते रोज करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण (Koffee with Karan) में श्वेता बच्चन और अभिषेक बच्चन ने अपने घर के कई सीक्रेट्स ओपन किए। कुछ मजेदार थे तो कुछ सरप्राइजिंग। लेकिन सबसे दिलचस्प खुलासा तो बच्चन फैमिली के घर को लेकर हुआ। जहां श्वेता ने ये रिवील किया कि आखिर उनके घर पर किसका राज चलता है। जी हां, श्वेता ने करण से बात करते हुए कहा कि उनके घर पर सिर्फ और सिर्फ उनकी मां जया बच्चन का राज चलता है। उनकी मरजी के बिना घर में कोई काम नहीं होता और न हीं कोई फैसला लिया जाता है। ये खुलासा जानकर करण भी हैरान हो गए थे।

पत्नी से नहीं मां से डरते हैं अभिषेक, बहन ने खोली पोल....

शो में श्वेता और अभिषेक रैपिड फायर राउंड में करण जौहर के सवालों का जवाब देते दिख रहे हैं जिसमे वो पूछ रहे हैं कि वो मां जया और पत्नी ऐश्वर्या में से किससे ज्यादा डरते हैं इस पर अभिषेक कहते हैं मां से। लेकिन तभी बहन श्वेता कहती हैं नहीं वो वाइफ से ज्यादा डरते हैं। श्वेता का जवाब सुनने के बाद अभिषेक उन्हें रोकते हुए कहते हैं, करण ने रैपिड फायर राउंड मेरे साथ शुरू किया है तो जवाब मेरा ही माना जाएगा। दोनों की ये बात सुनकर करण हैरान हो जाते हैं।

The Bachchan siblings bring their A-Game to the Kouch.

It's #KoffeeWithBachchans this week on #KoffeeWithKaran. pic.twitter.com/5HJuwM6Z3P