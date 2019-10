KBC के मंच पर सेलिब्रेट होगा अमिताभ बच्चन का जन्मदिन, स्पोर्ट की दुनिया से सजेगी 'करमवीर' की महफिल और भी मिलेंगे कई सरप्राइज

केबीसी शो में आने वाले शुक्रवार को 'कर्मवीर स्पेशल एपिसोड' काफी मजेदार आने वाला है। क्योंकि एक तरफ जहां इस शो में स्पोर्ट की दुनिया से जुड़ीं दो नायिकाएं शामिल होने वाली हैं। वहीं शो में अमिताभ बच्चन का 77 वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया जाएगा। जी हां इस साल बॉलीवुड के बीग बी 11 अक्टूबर को 77 के होने जा रहे हैं। ऐसे में सभी लोग बिग बी के जन्मदिन सेलिब्रेशन को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। इसी बीच खबर आ रही हैं कि सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर कर्मवीर स्पेशल एपिसोड' के साथ अमिताभ का जन्मदिन मनाया जाएगा। ऐसे यह शो और भी ज्यादा रोमांचकारी हो जाएगा। इस बात की जानकारी सोनी इंटरटेनमेंट ने अपने ऑफिसियल ट्वीट से दी है। सोनी चैनल ने एक शो की एक प्रोमो वीडियो भी शेयर किया है। प्रोमो में पैरालंपिक चैंपियन दीपा मलिक और मानसी जोशी के साथ उस्ताद अमजद अली खान भी दिखाई दे रही हैं।

सामने आए इस प्रोमो से साफ जाहिर है कि सप्ताहांत की शुरुआत दर्शकों के लिए एक पूर्ण मनोरंजन होगी। खबरों की मानें तो शो मेकर्स ने बिग बी का जन्मदिन को मनाने के काफी कुछ प्लान कर रखा है। खबर ये भी है कि अमिताभ का जन्मदिन उस्ताद अमजद अली खान के साथ मनाया जाएगा। उनके साथ उनके बेटे अमन अली खान और अयान अली खान होंगे। आश्चर्य की बात यह है कि प्रख्यात सरोद वादक अमजद अली खान साहब अमिताभ बच्चन को हरिवंश कल्याण’ नाम से एक नया राग समर्पित करेंगे।

Come celebrate the 77th birthday of the ever gracious and charming host, Mr. Amitabh Bachchan on #KBC11 this friday, 11th oct at 9 Pm. @SrBachchan pic.twitter.com/6HNgUEinPN