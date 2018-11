अमिताभ बच्चन ने पूरे परिवार संग इस तरह मनाई Diwali, शेयर की Photos

बुधवार 7 नवंबर को दिवाली का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। बॉलीवुड में भी इस फेस्टिवल चमक देखने को मिली। दिवाली पर फैन्स को भी इंतजार रहता है कि उनके फेवरेट स्टार्स ने दिवाली कैसे सेलिब्रेट किया। ऐसे में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी अपने पूरे परिवार के साथ दिवाली मनाई और ट्विटर पर कुछ फोटोज भी शेयर किए। अमिताभ ने ट्विटर पर फोटो शेयर करते हुए एक श्लोक भी लिखा। उन्होंने लिखा 'शुभम करोति कल्याणम, अरोग्यम धन संपदा, शत्रु-बुद्धि विनाशायः, दीपःज्योति नमोस्तुते !' साथ ही फैंस की दिवाली की शुभकामनाएं दी।

बिग बी हर त्योहार की फोटो सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करते हैं। शेयर की गई तस्वीरों में अमिताभ बच्चन के साथ जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, पोती आराध्या पूजा करते नजर आ रहे हैं। एक फोटो में अमिताभ बच्चन पत्नी जया बच्चन के साथ फुलझरी जलेते दिखाई दे रहे हैं तो वहीं दूसरी फोटो में अराध्या संग ऐश्वर्या राय बच्चन भी फुलझरी जला रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर फैंस अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चन परिवार की ये दिवाली बेहद खूबसूरत और रंगीन रही।

T 2988 - शुभम करोति कल्याणम,

अरोग्यम धन संपदा,

शत्रु-बुद्धि विनाशायः,

दीपःज्योति नमोस्तुते !

Diwali greetings of love and happiness .. pic.twitter.com/cgWxEAbOa3