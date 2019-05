मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने खुद को कहा 'बेसुरा', जानें क्यों

'होरी खेले रघुवीरा', 'एकला चलो रे' और 'शावा शावा' जैसे मशहूर गीत गा चुके अमिताभ बच्चन ने खुद को बेसुरा गायक कहा। उन्होंने बुधवार रात अपने ब्लॉग में लिखा, 'अंत में मुझे लगता है कि हमने या यूं कहें कि मैने अपने काम को पूरा कर लिया है। इस बिल्कुल 'बेसुरे' गायक के चार गाने और उम्मीद है कि इन्हें लोगों के सुनने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, बशर्ते इस दौरान कोई मुंह दबाकर नहीं हंसेगा या किसी के चेहरे पर हंसी जैसा कोई भी भाव नहीं होगा।

बिग बी ने कहा कि उनके पास कुछ और भी काम है जिन्हें उन्हें पूरा करना है।

काम की बात करें तो, अमिताभ बच्चन अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित अपकमिंग फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' में नजर आएंगे। फिल्म में उनके अलावा रणबीर कपूर और आलिया भट्ट भी हैं।

बिग बी जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया कि सभी चौंक गए। दरअसल, बिग बी ने मजाक करते हुए एक मजेदार ट्वीट किया है। दरअसल, सोशल मीडिया पर एक ट्वीट काफी वायरल हो रहा था जो दुनिया की मशहूर कंपनियों की कमाई के बारे में था। ट्वीट में लिखा था - एमेजॉन 28.3 मिलियन डॉलर्स प्रति घंटा, एप्पल 27.5 मिलियन डॉलर्स प्रति घंटा, गूगल 17.2 मिलियन डॉलर्स प्रति घंटा, माइक्रोसॉफ्ट 14.5 मिलियन डॉलर्स प्रति घंटा, इंटेल 7.6 मिलियन डॉलर्स प्रति घंटा, फेसबुक 7.1 मिलियन डॉलर्स प्रति घंटा, नेटफ्लिक्स 2.1 डॉलर्स प्रति घंटा।

इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अमिताभ ने लिखा, क्या सच में ऐसा है? मुझे लगता है कि हम गलत जॉब में हैं।

really .. ? we are in the wrong job ..!!!😂😂😂😂 https://t.co/i9nQQMfz5M