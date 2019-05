अमिताभ बच्चन ने पूछा KBC 11 का चौथा सवाल, जानें क्या

टीवी जगत का सबसे पॉप्युलर क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति 11 (Kaun Banega Crorepati 11) का रजिस्ट्रेशन 1 मई रात 9 बजे से शुरू हो चुका है। एक बार फिर से छोटे पर्दे पर अमिताभ बच्चन KBC को होस्ट करते हुए नजर आने वाले हैं। शो में के लिए अप्लाई करने के लिए पहला सवाल बुधवार (1 मई) को सोनी टीवी पर किया गया। शो के पहले सवाल से ही रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई थी। अब 4मई रात 9 बजे चौथा सवाल किया गया। सवाल जिसका जवाब देकर आप भी केबीसी के लिए रजिस्टर कर सकते हैं वो है -

सवाल: प्रस्तावित करतारपुर कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान में स्थित करतारपुर साहिब को भारत के किस तीर्थस्थल से जोड़ा जाएगा?

A- हरमिंदर साहिब

B- गुरूद्वारा बंगला साहिब

C- गुरूद्वारा पौंटा साहिब

D- डेरा बाबा नानक साहिब

Here's the 4th question for this year's #KBC Registrations. This question is valid till 5th May, 9 PM. To register, download Sony LIV app or send in your answer via SMS on 509093. @SrBachchan pic.twitter.com/O1A4RbB3BY