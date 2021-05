KBC 13 Registration का आठवां सवाल... फिल्मों का शौक रखते हैं तो जरूर बता देंगे जवाब

इन दिनों छोटे पर्दे पर कई रिएलिटी शोज की धूम है। सिंगिंग, डांसिंग और स्टंट के अलावा टीवी पर अमिताभ बच्चन द्वारा होस्ट किया जाने वाला क्विज शो यानी 'कौन बनेगा करोड़पति' भी खूब सुर्खियों में रहता है। इस शो का अगला सीजन आने वाला है, वहीं इससे पहले केबीसी 13 के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया रखी जाती है। जिसके तहत आज अमिताभ बच्चन ने केबीसी रजिस्ट्रेशन का आठवां सवाल पूछ लिया है। इस सवाल का जवाब देना उन लोगों के लिए बेहद आसान है, जो फिल्मी दुनिया में दिलचस्पी रखते हैं।

अमिताभ बच्चन ने अलग अंदाज में पूछा सवाल

केबीसी प्रसारित करने वाले सोनी लिव के ऑफिशियल ट्विटर एकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है। जिसमें शो के होस्ट अमिताभ बच्चन रजिस्ट्रेशन के लिए सवाल पूछते दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले वो कहते हैं- 'आपने कभी सुना है? लाख पत्थर राह में आ जाएं लेकिन पानी कभी अपना रास्ता नहीं बदलता है... कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी तो हो रहा है, हमारे सपने भी पानी की तरह ही तो होते हैं। लाख चुनौतियां राह में आएं... कोशिशों से सपनों की मंजिल मिलकर रहती है। आपकी कोशिशों को अपनी मंजिल से मिलने में अब देर नहीं रही। कोशिश करके तो देखिए शायद आज का सवाल आपको आपकी मंजिल से मिलवा दे'। केबीसी रजिस्ट्रेशन का आठवां सवाल ये रहा-

2021 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया?

इस सवाल के ऑप्शन्स हैं-

A. कमल हासन

B. धर्मेंद्र

C. जितेंद्र

D. रजनीकांत

Here is the 8th question of the #KBC13 registrations. Pls send in your answers before 9 PM tomorrow @SonyTV @SrBachchan pic.twitter.com/hDwerpejTv